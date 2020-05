LIGUE 1 - Alors que les joueurs du Stade Rennais ont repris les entraînements par petits groupes la semaine passée, Benjamin Bourigeaud, qui a réaffirmé son attachement au club breton, a fait part de sa satisfaction d'avoir pu "retoucher le ballon".

Benjamin Bourigeaud, Rennes a repris l'entraînement la semaine dernière, comment cela se passe-t-il ?

Benjamin Bourigeaud. : "Habituellement on arrivait le matin, on déjeunait tous ensemble, puis on travaillait en salle pour aller ensuite sur le terrain. Là c'est différent, c'est par petits groupes. On arrive le matin au centre d'entraînement. Il y a une prise de température dès l'entrée du centre. On arrive déjà habillés, on repart habillés, on se douche chez nous... C'est compliqué de ne pas pouvoir rejouer correctement au football mais il y a une organisation qui a été faite pour qu'on puisse retrouver les sensations. Les changements de direction, les appuis... Sur des terrains, avec des crampons."

Ligue 1 Anonymes en L1, salués ailleurs : Luis Fabiano, "l'énigme" de Rennes devenu le 9 de la Seleçao 03/05/2020 À 21:45

Quel effet cela vous fait ?

B.B. : "Ça fait du bien au moral de pouvoir retoucher un peu le ballon... Même si on n'a toujours pas de jeu, toujours pas de contacts. L'essentiel est qu'on ait pu se retrouver, même à distance. Pendant deux mois, ça a été compliqué d'être privés de notre quotidien. Même si quand on voit les personnes qui se battaient au quotidien contre ce virus, et qui se battent encore d'ailleurs, je sais que nous les footballeurs, on est des privilégiés."

Qu'avez-vous ressenti ce week-end en assistant à la reprise du championnat allemand ?

B.B. : "C'est assez particulier... En plus à la télé ça fait assez drôle. On a toujours l'habitude de voir des matches de foot avec des stades pleins, des ambiances. Là on aurait dit un match amical, même si pour eux ça comptait... En tant que joueur et compétiteur, on a envie d'être à leur place. On est footballeurs avant tout et notre seule envie est de rejouer au football. Mais après, il y a des risques liés à l'épidémie. Il y a tout un système médical, et le gouvernement, et la Ligue, qui ont décidé cet arrêt. Nous, on n'a pas le choix."

Play Icon WATCH Il y a un an, Rennes créait l'exploit face au PSG 00:01:39

Certains joueurs s'étaient dits inquiets à l'idée de reprendre...

B.B. : "Avec deux mois d'arrêt, les risques de blessures augmentent, donc c'est sûr que si c'est pour revenir et se blesser, c'est moyen."

Comment abordez-vous la saison prochaine, avec la Ligue des champions en ligne de mire ?

B.B. : "Ça fait trois ans que je suis à Rennes, trois ans que le club évolue. Je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain ça s'arrêterait. On est sur une forme de progression depuis des années maintenant. On travaille dur au quotidien pour avoir les meilleurs résultats possibles et être performants. Après, je ne sais pas de quoi est fait demain. Je ne sais pas dans quelles conditions on va reprendre. C'est un peu flou mais on évolue au jour le jour, on voit ce qui se passe et on s'organise pour pouvoir reprendre de la meilleure façon possible."

On ne sait pas de quoi est fait l'avenir mais je suis très bien dans ce club

Votre nom est parfois évoqué pour le mercato de cet été...

B.B. : "J'ai prolongé à Rennes jusqu'en 2023. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir mais je suis très bien dans ce club. Je suis arrivé d'un club de Ligue 2 (ndlr : Lens en 2017), j'ai signé à Rennes pour continuer ma progression. Chaque année on arrive à franchir des caps supplémentaires... C'est un club qui avait une image qui n'était pas celle qu'il méritait. Là ça fait quelques années qu'on montre que le Stade Rennais fait partie des grands clubs de Ligue 1."

Ligue 1 Après l'arrêt de la L1, la question des droits TV va faire débat IL Y A 26 MINUTES