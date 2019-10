Rennes, ça devient inquiétant...

Le coup d'arrêt de Rennes se poursuit. Après s'être offert le scalp de Marseille, Lille et Paris, Reims a enfoncé l'équipe de Julien Stéphan chez elle (0-1). Un petit but de Boulaye Dia a suffi aux Rémois pour confirmer leur bon début de saison et affirmer toujours plus leur statut de tombeur des "gros". Pour Rennes, qui commence à tirer la langue avec l'enchaînement des rencontres, c'est un huitième match sans victoire, toutes compétitions confondues, le sixième en L1.

Les prometteuses graines semées par Julien Stéphan la saison dernière sont déjà oubliées. Et, pour le moment, Rennes est dans une sacrée impasse. Battus par la Lazio Rome jeudi en Ligue Europa, les Bretons n'ont pas su rebondir face à une équipe de Reims ô combien cohérente. Mieux rentrés dans le match, les Rémois ont très vite fait douter leurs adversaires par leurs rapides projections vers l'avant. Au point que Julien Stéphan a été contraint de repasser à quatre défenseurs pour rééquilibrer les débats lors de la première période.

Rennes - Reims : Benjamin Bourigeaud face à Anastasios DonisGetty Images

Rennes n'y arrive plus

Dans ce contexte, Romain Salin a fait ce qu'il a pu pour empêcher le Stade de Reims d'ouvrir rapidement le score (11e, 18e, 21e). Il était même sur la trajectoire de la frappe de Boulaye Dia, parfaitement servi par Rémi Oudin. Sauf que la tentative du Rémois était trop puissante et a fait mouche (0-1, 49e). Logiquement mené au score, Rennes a poussé face à la co-meilleure défense de Ligue 1 (4 buts encaissés). En vain, même si les Rouges et Noirs ont parfois joué de malchance, à l'image du poteau trouvé par Benjamin Bourigeaud et de la barre tapée par Raphinha sur la même action (55e). Et quand il a fallu réaliser la claquette sur un bon coup franc de Bourigeaud, Predrag Rajkovic était là (64e).

Rennes a bel et bien des raisons de s'inquiéter. Malgré les ajustements opérés par Julien Stéphan, qui n'a pas hésité à faire rentrer deux éléments offensifs à l'heure de jeu pour renverser la vapeur, le résultat n'a pas été au rendez-vous. C'est donc peu dire que la trêve internationale arrive à point nommé pour recharger les batteries, se vider l'esprit et retrouver des idées pour enclencher, de nouveau, la machine. Car, aujourd'hui, force est de reconnaître que les trois succès de rang pour entamer la saison paraissent bien loin.