C'est un énorme coup de la part du Stade Rennais. Le club breton s'est attaché les services de Jérémy Doku. Le jeune international belge de 18 ans s'est engagé pour cinq ans avec les Rouge et Noir. Et pour réaliser cette belle opération, le leader de la L1 n'a pas lésiné sur les moyens : le montant du transfert serait de 26 millions d'euros, d'après Ouest-France qui explique que la famille Pinault aurait consenti à faire un effort pour concrétiser ce deal. On parle donc tout simplement d'un nouveau record pour la formation rennaise.