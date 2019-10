Neymar, Thomas Meunier, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer : on connaît les absents parisiens pour le choc qui opposera le PSG à l'OM, dimanche soir (21h00), au Parc des Princes. Présent en conférence de presse à la veille de ce Classique, Thomas Tuchel a fait le point sur ses troupes, confirmant la présence d'Ander Herrera, sorti touché à l'adducteur mardi à Bruges (0-5). Julian Draxler, lui, va bien faire son retour après plus de deux mois d'absence. "Julian (Draxler) a fait quelques séances également, il est prêt", a assuré le technicien allemand.

Ecarté des terrains depuis la mi-septembre, Colin Dagba postulera lui à une place de titulaire alors que les solutions manquent au poste d'arrière droit depuis la blessure de Thomas Meunier en Belgique. "On a trois joueurs pour un poste et tous les trois sont blessés. On doit décider demain si Colin doit commencer. Nous pensons qu'il est prêt".

Tuchel : "Cavani ? Je ne peux pas promettre de lui donner des minutes"

Kylian Mbappé et Edinson Cavani, eux, étaient évidemment attendus dans le groupe. Mais il a été question de leur temps de jeu en conférence de presse. A commencer par celui du Français, auteur d'une entrée fracassante en Ligue des champions : "C'est difficile de dire combien de minutes il peut jouer", a prudemment avancé l'ancien entraîneur de Dortmund, qui ne veut prendre aucun risque avec son attaquant. Edinson Cavani, lui, s'était échauffé sans entrer mardi.

"Il est déçu de ne pas avoir joué, c'est normal, a reconnu Tuchel. J'ai parlé avec lui, et c'est difficile parce que d'un côté je veux lui donner des minutes car il l'a mérité, il a travaillé très dur pour être prêt le plus tôt possible; de l'autre côté, je dois toujours penser à l'équipe, et pendant un match, je ne peux pas promettre qu'il jouera 15 ou 20 minutes". Sans temps de jeu contre l'OM, El Matador pourrait commencer à sérieusement faire la grimace.