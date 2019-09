C’est l’histoire d’un duo qui peine à s’entendre. Mais qui continue, encore et toujours, de diriger l’un des plus grands clubs français. Et ce, depuis 2003. Entre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les relations ne sont pas toujours au beau fixe. Surtout ces derniers mois où les motifs de tension(s) ont été nombreux. Et ce n’est pas la crise sportive traversée en ce début de saison par l’ASSE, 17e avec 5 petits points, qui va arranger le tout.

Face à la situation délicate du club du Forez, le duo cherche des solutions. Selon L’Equipe, Caïazzo, qui avait devancé tout le monde pour nommer Ghislain Printant au printemps dernier, a décidé de rappeler Jean-Louis Gasset. Principal artisan de l’excellente dernière saison stéphanoise, l’ancien adjoint de Laurent Blanc avait décidé de prendre du recul au printemps, notamment pour se reposer. L’objectif de cet appel de Caïazzo ? Sonder les éventuelles envie de retour de Gasset sur le banc stéphanois.

Conditions fixées et réponse en réserve

Sans donner de réponse définitive, l’ancien coach de Montpellier a cependant lancer des pistes. Si d’aventure il revenait, cela ne se ferait pas avant la trêve internationale d’octobre et cela serait uniquement pour gérer le terrain. Autrement dit, ne pas gérer les problèmes en coulisses.

Car, selon L’Equipe, les relations avec Romeyer restent très fraîches. Ce dernier avait d’ailleurs rencontré Claude Puel dans le plus grand secret en fin de saison dernière avant de se faire presque imposer Printant, notamment après les prises de positions publiques de nombreux joueurs cadres.

Ce lundi, rien n’est encore gravé dans le marbre à Saint-Etienne. Mais la semaine s’annonce sans aucun doute chargée. Pas forcément pour les bonnes raisons…