Après deux victoires consécutives accrochées en fin de match - un but libérateur dans les temps additionnel face à Lyon et à Bordeaux- depuis la nomination de Claude Puel, les Verts voulaient enchaîner face à Amiens. Mais après un duel âpre et disputé, l'ASSE n'a pu prendre la mesure de Picards joueurs (2-2), qui ont même mené à l'entame du dernier quart d'heure. Face aux multiples offensives gâchées, Claude Puel pourrait retenir le mental et l'orgueil de ses joueurs, dans une partie très plaisante à suivre.

Après avoir été tancé par son entraîneur ses derniers jours, Khazri était titulaire à gauche en soutien de Charles Abi, qui s'est vu offrir une troisième titularisation de suite en L1. Après une belle opportunité gâchée pour avoir trop tergiversé à l'entrée de la surface (5e), c'est d'ailleurs le Tunisien qui a donné raison à son entraîneur en ouvrant le score au bon moment, juste avant la pause. Combinant parfaitement avec Bouanga côté gauche, l'ancien Rennais a eu le champ libre avant de battre Gurtner du droit, son tir se retrouvant légèrement dévié par Dibassy (1-0, 44e). Avant cela, pas grand-chose ou presque.

Après avoir subi la volonté des Verts de faire plier leur défense en début de seconde période, les hommes de Luka Elsner ont fait le dos rond et laissé passer l'orage. Si le coup-franc de Boudebouz a heurté le poteau de Gurtner (68e), les Picards ont profité des erreurs défensives adverses pour égaliser logiquement par l'intermédiaire de Mendoza, qui a ajusté Ruffier (1-1, 69e). Le portier des Verts a été encore seul face à Akolo cinq minutes plus tard et l'ancien de Stuttgart ne s'est pas fait prier pour donner l'avantage aux siens grâce à un subtil lob, après une première frappe repoussée (1-2, 76e). Les visiteurs n'ont pas vraiment eu le temps de profiter, puisque Bouanga a sonné la révolte verte en poussant Dibassy à marquer contre son camp (2-2, 80e).

