Les Verts s’en contenteront largement. Saint-Etienne a obtenu le match nul à domicile face à Bordeaux, dimanche, lors de la 28e journée de Ligue 1 (1-1). Volontaires et dominateurs, les Stéphanois ont pourtant subi l’ouverture du score girondine signée Josh Maja (65e) avant de vite réagir grâce à Denis Bouanga (68e) mais aussi de finir la rencontre à dix contre onze après l’expulsion de Mahdi Camara (75e). L’ASSE reste 17e, avec trois petites longueurs d’avance sur le barragiste Nîmes. Calé en milieu de tableau, Bordeaux enchaîne un quatrième match sans succès.

Désireux de confirmer la nouvelle bonne dynamique née de leur qualification en finale Coupe de France en milieu de semaine, les Verts ont entamé la rencontre avec envie et percussion. Mathieu Debuchy a obligé Otavio à repousser sa tête sur corner devant sa ligne (3e) puis le remuant Denis Bouanga a chauffé les gants de Benoît Costil d’un tir croisé à ras de terre (9e). Jean-Eudes Aholou, lui, a vu le portier adverse détourner sa belle reprise dans la course dans la surface (18e). Cette volonté offensive stéphanoise s’est pourtant peu à peu éteinte et seul Mahdi Camara est revenu tenter sa chance, mais il n’a pas trouvé le cadre (27e).

Bordeaux trop passif

En face, les Bordelais, privés de plusieurs éléments offensifs comme Nicolas De Préville ou Jimmy Briand, blessés, sont essentiellement restés très prudents malgré la frappe dangereuse de Yacine Adli en tout début de match (3e). Peu à l’aise collectivement, les visiteurs n’ont pas cadré le moindre tir en première période et il a fallu attendre la 54e minute pour voir Samuel Kalu donner du travail à Jessy Moulin. Les hommes de Paulo Sousa ont pourtant su ouvrir le score grâce à Josh Maja, à l’affût et combatif devant le but adverse, après un petit centre de Kalu mal renvoyé par Timothée Kolodziejczak et les défenseurs stéphanois (0-1, 65e).

Ce but cruel aurait pu casser les jambes des Verts, mais ceux-ci ont immédiatement réagi. Oublié par Youssouf Sabaly à gauche de la surface girondine, Denis Bouanga a égalisé d’une tête plongeante au second poteau sur un centre de Ryad Boudebouz venu de la droite (1-1, 68e). Menaçant tout au long de la rencontre, le Gabonais a signé son dixième but de la saison en Ligue 1. Il a aussi regonflé le moral de ses partenaires, qui ont poussé de plus de belle.

Ce nouvel élan a cependant vite été brisé par l’expulsion logique du trop rugueux Mahdi Camara pour un second avertissement (75e). Face à des Bordelais toujours aussi peu inspirés, l’ASSE a tenu bon dans le dernier quart d’heure. Elle enchaîne un septième match sans succès en championnat, mais le point empoché permet de boucler la semaine de manière satisfaisante.