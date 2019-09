Un sacré hold-up. Il ne faudrait pas croire que cette victoire miraculeuse de l’ASSE à Nîmes (0-1) a résolu tous les problèmes qui rongent les Verts depuis le début de saison. Ce succès en trompe l’œil, scellé sur une tête de Mathieu Debuchy (68e), a, en revanche, un mérite : il permet à Saint-Etienne, 19e, de ne pas être déjà décroché. Voilà la bande à Perrin à un petit point du 11e, l’Olympique Lyonnais, qu’elle affrontera dimanche prochain. Improbable au vu du contenu indigent de l’après-midi mais Nîmes, 15e, s’est montré incapable de concrétiser ses nombreuses occasions. Les Crocos sont tombés sur un excellent Jessy Moulin, remplaçant inspiré de Stéphane Ruffier.

Après trois défaites consécutives, Saint-Etienne décroche sa deuxième victoire de la saison. Mais il a fallu un sacré concours de circonstances. Surtout lors d’un premier acte où les Verts, dépassés et fragilisés par une immense perte de confiance, ont frôlé la correctionnelle. Jessy Moulin, à trois reprises devant Ripart (10e, 15e, 18e), et son poteau (37e sur une tête de Fomba) ont tout repoussé alors que chaque incursion gardoise a mis la défense stéphanoise au supplice.

Youssouf, Moulin, Debuchy : trio gagnant

Alors comment les Verts s’en sont-ils sortis ? D’abord grâce à la rentrée de Zaydou Youssouf à la place d’un Yohan Cabaye, blessé et dépassé. L’ancien Bordelais a stabilisé le milieu mais il a surtout mis de l’ordre dans la pagaille verte. Ensuite, Debuchy a allumé la première mèche d’un pétard retentissant repoussé par Bernardoni (60e) avant de placer une tête rageuse sur un corner botté par un Khazri, une nouvelle fois transparent aujourd’hui (68e). Enfin, les Verts ont retrouvé leur défense centrale en fin de rencontre et un Loïc Perrin impérial dans les airs.

Il le fallait car Nîmes, boosté par l’expulsion stupide de Romain Hamouma (78e), a fait le siège du but de Moulin lors du dernier quart d’heure. En vain. Debuchy (90e+1), encore lui, Perrin (81e) et Moulin (87e) ont repoussé leurs assauts nombreux à défaut d’être précis. Au coup de sifflet final, l’émotion contenue de Ghislain Printant, soutenu ostensiblement par ses joueurs et son staff, en disait long sur la suite des événements. Son avenir est sans doute déjà scellé malgré ce curieux sursaut.

Les trois points ne résolvent pas tout et l’après-midi a encore souligné les invraisemblables failles d’une équipe taillée, rappelons-le, pour jouer le top 5. Claude Puel pourrait très vite prendre la suite. Le chantier est énorme. Mais cette victoire peut lui faciliter, un peu, la tâche avant un derby brûlant entre les deux grands malades du début de saison dimanche à Geoffroy-Guichard.