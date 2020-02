Zaydou opéré d'un genou et out six mois

LIGUE 1 - Victime d'une rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche, Youssouf Zaydou, le milieu de terrain de 20 ans de l'AS Saint-Etienne, a été opéré ce jeudi. Il sera indisponible au moins six mois. Le milieu de terrain de Saint-Étienne, Youssouf Zaydou a été opéré jeudi à Lyon d'une rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche, a-t-on appris de sources médicales. L'intervention a été effectuée par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet à l'hôpital privé Jean-Mermoz à Lyon. Vidéo - Grande lessive à venir à Saint-Etienne : "Puel est l'anti-Mourinho" 06:27 Le joueur, qui subi une rechute d'une blessure qu'il s'était faite lorsqu'il jouait à Bordeaux (2016-2019), sera indisponible six mois minimum. Âgé de 20 ans, Youssouf Saydou a été international français dans les catégories U18, U19 et U20. Il a été transféré pour 2 millions d'euros l'été dernier à Saint-Étienne avec qui il a disputé 23 matches cette saison.

