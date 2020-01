Cinq points sur douze possibles. C’est le bilan de l’OM sans Dimitri Payet cette saison. A l’échelle de la bonne saison réalisée en Ligue 1 par les Olympiens, cette statistique est tout sauf anecdotique. Et elle traduit une réalité : sans Payet, Marseille est moins performant.

"Il va nous manquer"

"Ce n'est pas la première fois, sans lui nos résultats ont été moins bons" a reconnu dans un premier temps le coach marseillais devant la presse ce jeudi. Avant de se projeter sur la réception d’Angers : "Il va nous manquer, il a cette importance dans notre effectif, pas seulement pour sa qualité de jeu mais aussi pour sa personnalité, son autorité dans l'équipe."

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, Dimitri Payet est tout simplement indispensable avec l’OM cette saison. En l’absence de Florian Thauvin, blessé à la cheville depuis le mois d’août dernier, le numéro 10 marseillais est sans doute le seul élément offensif du club capable de percuter, de créer des décalages et d’amener de la créativité. A un tel point que son ancien club, West Ham, serait tenté de le rapatrier Outre-Manche dès cet hiver. Mais AVB le considère "intransférable".

Si André Villas-Boas a évoqué la personnalité de Payet, ce n’est pas pour rien. Cette saison, l’international français (38 sélections, 8 buts) s’est imposé comme le leader de cette équipe marseillaise, et a su répondre présent dans les moments importants. En atteste son doublé et sa très belle prestation au Vélodrome, le 10 novembre dernier, lors de la réception de l’Olympique Lyonnais.

Radonjic n'apporte pas les mêmes garanties

L’entraîneur portugais va donc devoir composer sans son métronome et trouver des solutions. Aligné à gauche dans le 4-3-3 d’André Villas-Boas, Payet devrait être remplacé par Nemanja Radonjic. "Je devrais commencer le match, et j'espère marquer cette fois" a expliqué le Serbe en conférence de presse jeudi, sous l’œil avisé de son coach.

Si Radonjic a souvent répondu présent, notamment en tant que "supersub", il a un profil bien différent de celui de Payet et n’apporte pas les mêmes solutions que le numéro 10. Le Serbe est un ailier pur, qui joue plutôt en profondeur, et n’a pas la vocation qu’à Payet à repiquer dans l’axe et à travailler dans cette zone. L’animation offensive des Olympiens risque d’être bouleversée face aux Angevins.

Nemanja Radonjic, buteur face à ToulouseEurosport

Le Réunionnais n’a été sanctionné que d’un seul match de suspension et retrouvera la Ligue 1 dès la prochaine journée, face à Bordeaux. Une aubaine pour son entraîneur, qui n’imagine pas atteindre ses objectifs sans lui : "cette qualification pour la Ligue des champions n'est pas possible sans un joueur comme Payet". Face à Angers, Villas-Boas devra aussi se priver de Boubacar Kamara et de Bouna Sarr.