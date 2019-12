"Si on veut vraiment te garder, on te garde" : Matuidi revient sur son départ du PSG

Blaise Matuidi n'a pas oublié le PSG. Et encore moins son départ à l'été 2017. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le milieu de terrain de la Juventus Turin est revenu sur ce transfert. "Je ne dirais pas qu’on m’a fait comprendre qu’il fallait que je parte parce qu’on m’a dit que je pouvais rester, si je voulais. J’avais le choix. Si je voulais rester, je serais resté. Je n’ai pas senti l’envie du club, ou du moins de certaines personnes, de forcément me garder, a déclaré l'ex-Stéphanois. Si on veut vraiment te garder, on te garde."

Arrivé au PSG au moment du rachat par les propriétaires qataris, Blaise Matuidi s'est imposé dès 2011 que ce soit avec Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti ou Laurent Blanc aux manettes. Mais un an après l'arrivée d'Unai Emery, le milieu de terrain formé à Troyes ne faisait plus partie des plans du technicien espagnol. Au début de la saison 2017-2018, l'international français a joué deux matches : contre Amiens à domicile (2-0, 1ere journée) et à Guingamp (3-0, 2eme journée). Deux rencontres débutées sur le banc de touche. Au Roudourou, Blaise Matuidi est seulement entré à quatre minutes de la fin.

Au PSG, Unai Emery comptait davantage sur Adrien Rabiot que Blaise Matuidi.Getty Images

Après une saison 2016-2017 conclue à la deuxième place de L1, derrière Monaco, et marquée par la remontada à Barcelone, Unai Emery a souhaité changé ses cadres au milieu. L'ancien coach du FC Seville a notamment préféré le profil plus technique d'Adrien Rabiot. Alors qu'il était prêt à se battre pour récupérer une place de titulaire, Blaise Matuidi a finalement accepté de rejoindre la Juventus fin août. Un club où l'ancien Parisien s'est imposé. Un club où il devance Adrien Rabiot dans la hiérarchie de Maurizio Sarri.