L'Olympique de Marseille traverse une période plus que mouvementée. Au lendemain de la démission puis la mise à pied d'André Villas-Boas, ce sont Nasser Larguet et Philippe Anziani qui assurent l'intérim sur le banc marseillais. Et, avec un groupe décimé par les blessures, les deux hommes ont dû innover pour le déplacement à Lens. Lucas Perrin est aligné au milieu de terrain aux côtés de Boubacar Kamara, de retour de blessure. Arkadiusz Milik est lui titulaire à la pointe de l'attaque, aux côtés de Valère Germain.