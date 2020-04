"Son état de santé s'améliore de jour en jour" : Nicollin donne des nouvelles de Sambia

LIGUE 1 - Dans une interview accordée mardi à RMC, Laurent Nicollin, le président de Montpellier, a indiqué que l'état de santé de Junior Sambia, positif au Covid-19 et hospitalisé en fin de semaine passée, "s'améliorait de jour en jour".

Enfin une bonne nouvelle. Diagnostiqué positif au coronavirus et hospitalisé en réanimation la semaine passée, Junior Sambia, le milieu de terrain de Montpellier, va mieux selon son président Laurent Nicollin. "Son état s'améliore de jour en jour même s'il ne va pas danser le flamenco ce soir (mardi). Il est quand même pas bien. Tous les joueurs le soutiennent. La nouvelle de son hospitalisation nous a mis un sacré coup", a-t-il assuré à RMC.

Placé dans un coma artificiel dans un premier temps, le joueur de 23 ans respire désormais seul depuis le week-end dernier. "On espère qu'il va se reposer et revenir en forme le plus tôt possible. Tout le monde s'est posé la question de la reprise après cette annonce. Au moins, le Premier ministre a levé les doutes. Les joueurs étaient inquiets par la situation", a ajouté Laurent Nicollin. Après le Troyen Suk Hyun-Jun (L2), Junior Sambia a été le premier joueur de Ligue 1 à avoir contracté le coronavirus.

