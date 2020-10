Il vient à peine de quitter la L1. Mais William Saliba pourrait déjà y faire son retour. Pas du côté de l'AS Saint-Etienne, son club formateur. Mais au Stade Rennais. D'après Ouest-France, le club breton aurait avancé sur ce dossier. En quête d'un défenseur central pour combler les départs de Joris Gnagnon et Jérémy Morel, les Rouge et Noir s'activent depuis plusieurs semaines déjà. Et la piste Saliba pourrait clore le débat.

Ces derniers mois, Rennes n'a pas lésiné sur les efforts pour trouver la perle rare, apte à répondre à ses besoins pour épauler Damien Da Silva et Nayef Aguerd dans l'axe. Diego Godin, l'ancien pilier de l'Atlético Madrid, Jean-Clair Todibo (Barcelone) ont un temps été ciblés alors que Mohamed Simakan (Strasbourg) et Daniele Rugani (Juve) sont les pistes les plus chaudes des derniers jours. Mais Saliba pourrait surprendre tout le monde.

Ligue 1 Neymar et Alvaro pas sanctionnés ? Gourcuff pointe surtout du doigt Payet et les réseaux sociaux IL Y A 14 HEURES

Il n'a pas encore joué avec Arsenal

Débarqué réellement cet été à Arsenal après avoir signé en 2019 pour 30 millions d'euros, le jeune défenseur central n'a pas encore joué avec l'équipe première des Gunners cette saison. En Premier League, League Cup ou lors du Community Shield, le natif de Bondy n'a jamais eu sa chance, contrairement par exemple à l'ancien Lillois Gabriel - déjà aligné à deux reprises en championnat -. Confronté à une forte concurrence, Saliba n'a même pas eu le droit de s'installer sur le banc de temps en temps pour être laissé à la disposition de la réserve. "Cela va lui prendre du temps pour s'adapter à notre façon de jouer mais aussi pour maîtriser notre langue, le rythme et le physique de la Premier League", avait plaidé Mikel Arteta, le manager londonien, au début de saison.

Et alors qu'Arsenal dispose de plusieurs solutions en défense centrale, Rennes pourrait profiter de cette situation. Saliba, qui n'avait pas pu jouer la finale de la Coupe de France avec les Verts, plait aux dirigeants bretons. Ils connaissent son potentiel énorme et surtout sa capacité à avoir un impact d'emblée en L1 malgré son jeune âge (19 ans). Et si Arteta souhaite voir l'ancien Stéphanois s'adapter au Royaume, Arsenal n'est pas non plus contre un nouveau prêt pour le laisser encore grandir. Surtout dans une équipe qui va disputer la Ligue des champions. A quelques jours de la fin du mercato, ce serait en tout cas une très belle affaire pour les Bretons.

Dalbert aussi attendu

Le Stade Rennais va de toute manière animer le marché français dans les prochains jours. Si le club rennais s'est déjà bien renforcé avec Nayef Aguerd, Martin Terrier ou encore Serhou Guirassy et Alfred Gomis, l'équipe de Julien Stéphan ne compte pas s'arrêter là. Avec Saliba peut-être. Mais aussi avec Dalbert Henrique. L'ancien latéral de Nice, qui appartient à l'Inter Milan, va être prêté au leader de la L1, selon L'Equipe. Ce prêt payant assorti d'une option d'achat (13 millions) vient compenser la blessure de Faitout Maouassa, qui est sur la touche jusqu'à mi-novembre au moins. Mais il n'y a pas que la défense : un joueur plus offensif est aussi dans toujours dans le viseur d'un club breton décidément très actif cet été.

Ligue 1 Rai élu meilleur joueur de l'histoire du PSG devant Susic et Ronaldinho 29/09/2020 À 16:44