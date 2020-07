LIGUE 1 - Mis sur la touche au profit de Jessy Moulin et invité à partir cet été, Stéphane Ruffier se serait aurait été mis à pied par Saint-Etienne selon L'Equipe. Une nouvelle étape dans le divorce entre les deux parties.

L'AS Saint-Etienne ne veut plus de Stéphane Ruffier. Alors que Claude Puel lui a déjà fait savoir qu'il ne serait plus titulaire, le portier des Verts se serait vu remettre une lettre dans laquelle le club lui apprend sa mise à pied selon des informations de L'Equipe. En cause, un retard à l'entraînement de vendredi dernier. Une manière de montrer la porte de sortie au mythique gardien de l'ASSE.

Arrivé une heure avant le début de l'entraînement, Ruffier serait arrivé en retard pour un 7 contre 7 prévu avec des jeunes du centre de formation. Le club utiliserait donc ce prétexte pour le mettre à pied. Après avoir reçu sa lettre recommandée, confirmant la sanction du club, Ruffier devrait être reçu par Xavier Thuilot.

Début mai, Claude Puel avait fait savoir dans une interview au Progrès que Jessy Moulin serait le nouveau titulaire dans le but forézien. Gardien du temple depuis 2011, Ruffier avait alors, selon nos informations, décidé de rester et d'honorer sa dernière année de contrat. Pour celui qui émarge à 2,8 millions bruts par mois, pas question de s'asseoir sur une ultime saison. Du côté du club, en proie à des difficultés financières, on aimerait le voir partir. Si l'AS Saint-Etienne allait au bout de la procédure en cours et donc jusqu'au licenciement, elle évacuerait le contrat gênant de Ruffier mais risquerait gros aux prud'hommes.

