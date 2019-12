Strasbourg comme à la maison en Gironde

Ce n’est pas La Meinau, mais à Bordeaux, les Strasbourgeois sont décidément comme à la maison. Pour la troisième année d’affilée depuis son retour dans l’élite, le Racing s’est imposé au Matmut Atlantique, ce dimanche après-midi (0-1) grâce à un but marqué par Ludovic Ajorque en début de match (11e). Une semaine après avoir perdu à Marseille (3-1) et malgré l’opportunité de revenir à deux points du podium, les Bordelais ont subi un nouveau coup d’arrêt.

En difficulté en déplacement cette saison (une victoire, un nul, six défaites avant le coup d’envoi), Strasbourg avait un objectif : se rassurer défensivement hors de ses bases deux semaines après avoir pris l’eau en Bretagne (défaite 5-0 à Brest). Et c’est ce qu’ils ont fait, en laissant volontiers le ballon à une équipe de Bordeaux qui ne demandait qu’à l’avoir, à défaut de savoir quoi en faire : au quart d’heure de jeu, les Girondins avaient 75% de possession de balle mais un but de retard, intervenu après un corner.

Laurent Koscielny (Bordeaux) face à StrasbourgGetty Images

Bordeaux a manqué d’idées offensivement

Ludovic Ajorque, bien heureux de voir le ballon parvenir jusqu’à lui dans la surface, ne s’est pas fait prier pour placer sa reprise instinctive du gauche au fond des filets, pour la 6e fois de la saison (11e). Malgré les absences de Lebo Mothiba et de Mohamed Simakan, le Racing n’a pas trop été inquiété. Très en vue, Nicolas De Préville a buté sur Sels (17e), tout comme Laurent Koscielny (43e) et Loris Benito (54e), de la tête. Josh Maja a lui aussi eu une opportunité intéressante d’aller égaliser, mais il a été rattrapé par un tacle défensif de haut vol signé Lamine Koné (29e), alors qu’il se présentait face au gardien.

Tactiquement, Thierry Laurey a réussi son pari : obliger les Bordelais à passer par les côtés en blindant l’axe, ce qui facilitait les interventions défensives de sa défense, souvent dans un fauteuil pour repousser les centres girondins. Les hommes de Paulo Sousa ne sont parvenus à s’infiltrer réellement qu’une seule fois. Il a fallu que Kalu réussisse un numéro de soliste de classe à gauche dans la surface, avant de déborder pour Jimmy Briand, lequel, surpris et masqué, a manqué le ballon alors qu’il avait le but grand ouvert (80e).

Grâce à ce succès, le Racing enchaîne un deuxième succès de rang et prend ses distances avec la zone rouge en comptant désormais huit points d’avance. Bordeaux pointe de son côté à cinq unités du podium, une semaine après en avoir été éjecté. Les coéquipiers de Laurent Koscielny iront à Rennes avant les fêtes, pour tenter de reprendre leur match en avant.