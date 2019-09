Strasbourg, petite victoire mais grand bol d'air

Strasbourg n'est plus dans la zone rouge. Dans un Stade de la Meinau bouillant, le club alsacien s'est imposé sur la plus petite des marges, et non sans souffrir, face à une équipe de Montpellier qui s'est réveillée trop tard (1-0). Et a aussi loupé un penalty pour la troisième fois de suite. Les hommes de Michel Der Zakarian, par manque d'envie, gâchent une occasion de revenir dans le top 5 au classement. Strasbourg empoche au passage son deuxième succès de la saison en championnat.

