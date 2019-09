Sylvinho, la frilosité comme marque de fabrique

Frilosité. Voilà le symbole des débuts de Sylvinho à Lyon. Depuis plusieurs semaines, il revient même comme une vieille rengaine à chaque match de l'OL. Les premières sorties si riches en promesses du mois d'août fêtées par deux larges succès pour commencer la saison semblent aujourd'hui loin. L'euphorie précoce a laissé place aux doutes. Avec l'entraîneur lyonnais au cœur des débats. Sans grande surprise.

Quand les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, il est toujours le premier ciblé. Or, Lyon pointe à la 8e place de la L1 et reste sur cinq matches sans succès toutes compétitions confondues. Les raisons sont bien sûr multiples. Mais si la responsabilité des joueurs n'y est pas étrangère, le manque d'ambition de l'entraîneur lyonnais s'impose comme l'une des clefs de ce départ poussif. Pour sa première expérience comme numéro 1 sur un banc, l'ancien défenseur latéral brésilien fait preuve d'une frilosité presque maladive.

Sylvinho, l'entraîneur brésilien de l'Olympique Lyonnais.Getty Images

Les latéraux, l’obsession

Le match de dimanche face au PSG (0-1) pourrait être l'exemple type de ce mal, avec son choix de passer dès le coup d'envoi à une défense à cinq pour sécuriser l'axe. Ou encore pour le refus de jouer de l'OL après les premières minutes. Ce n'est pas dans l'ADN des Gones et Neymar l'a finalement sanctionné en fin de match. Mais pour le coup, on peut lui trouver des excuses. En face, c'était le PSG. Et même si l'OL a bousculé l'équipe parisienne dans le passé à domicile, une tactique moins ambitieuse peut s'entendre à l'heure de retrouver les champions de France. Le problème, c'est que ce n'est pas l'histoire d'une rencontre.

Depuis son arrivée à Lyon, Sylvinho joue clairement la carte de la prudence. Son obsession de voir ses latéraux rester derrière pour assurer une base solide va ainsi dans ce sens. Au vu des soucis défensifs passés, cela peut, là aussi, se comprendre. Mais ce manque d’allant offensif sur les côtés rend le jeu des Gones plus stéréotypé. Et ce n'est pas la seule frustration sur ses prises de risques limitées. Son coaching interpelle également. Il manque d'audace. Et se résume le plus souvent à des changements tardifs. Poste pour poste. Le tout sans grand effet.

Un coaching frustrant

Rappelez-vous contre Bordeaux (1-1), l'ancien défenseur du Barça avait ainsi laissé Moussa Dembélé, son meilleur buteur, sur le banc. Rebelote à Amiens avec cette fois-ci Memphis Depay (2-2). Et contre le Zenit pour l'entrée en lice en C1, il a surpris son monde en laissant Houssem Aouar sur la touche et en sortant Jeff Reine-Adelaïde, le Lyonnais le plus tranchant. De quoi sortir frustré alors que l'équipe russe n'avait rien d'une terreur et que Lyon a semblé joué avec le frein à main. Comme souvent finalement depuis l'arrivée de Sylvinho.

Pour le moment, l'ancien adjoint de Tite est bien loin de la philosophie qu'il avait prônée à son arrivée sur les bords du Rhône. Et ne rassure pas. On sent qu'il veut imposer des bases solides. D'abord rassurer son groupe. Ce n'est pas illogique. Mais à force, le temps pourrait lui manquer pour mettre ses principes en place. Et sa frilosité lui coûter cher.