Tests biologiques, contrôle dentaire : l'OL entame sa reprise

LIGUE 1 - L'effectif professionnel de l'Olympique Lyonnais a repris lundi le chemin de son centre d'entraînement à Décines-Charpieu (métropole de Lyon) pour s'y soumettre à des tests biologiques avant de reprendre progressivement ses activités en groupes réduits.

L'OL a retrouvé son centre d'entraînement ce lundi. Les joueurs de Rudi Garcia se sont notamment soumis à des tests biologiques. Les tests physiques débuteront mardi. Chaque joueur subira aussi un contrôle dentaire. De stricts protocoles sanitaires, baptisés "OL Protège", prévoyant notamment un bilan de santé rapide "dans le respect du secret médical", s'appliqueront à tous les salariés, collaborateurs et prestataires travaillant au centre d'entraînement mais aussi au Groupama Stadium.

Kadewere n'arrive que mardi

Les attaquants Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, gravement blessés à un genou le 15 décembre face à Rennes et opérés dans la foulée, ont répondu à la convocation de l'encadrement tout comme les autres joueurs étrangers, brésiliens notamment. Depay et Reine-Adelaïde devraient être prêts pour la reprise de la compétition fin juillet-début août avec la finale de la coupe de la Ligue contre Paris Saint-Germain et le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Juventus Turin.

L'OL avait gagné 1-0 le match aller le 26 février. L'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere, transféré à Lyon pour 12 millions d'euros et des bonus, en janvier par Le Havre (L2) et prêté dans la foulée au club normand, n'arrivera que mardi. Avec Kadewere, ils sont donc 34 joueurs concernés par cette reprise. En revanche, Lucas Tousart, cédé cet hiver au Hertha Berlin et prêté à l'OL jusqu'en fin de saison 2019-2020, n'est pas inclus dans les plans de reprise de l'effectif.

