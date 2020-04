Tests médicaux, distances de sécurité... Le plan des médecins des clubs pros pour la reprise

LIGUE 1 - RMC a dévoilé samedi le plan de l'association des médecins des clubs professionnels pour une reprise des championnats dans le plus stricte respect des conditions sanitaires. L'AMCFP a ainsi fait une "proposition d'organisation de déconfinement basée sur connaissances scientifiques dans le cadre particulier du football".

La Ligue 1 et la Ligue 2 se tiennent prêtes à la reprise le 11 mai et les conditions semblent se préciser. RMC a dévoilé les propositions de l'association des médecins des clubs professionnels (AMCFP) qui a dévoilé un plan en quatre grandes étapes de reprise.

Avant ces quatre étapes, les clubs devront se rapprocher de leurs joueurs et du staff technique pour estimer les conditions dans lesquelles a été fait le confinement avec leurs proches. La première étape consiste en des vérifications sanitaires qui devront se dérouler entre le 11 et le 15 mai : tests sanguins, tests cardiaques, tests psychologiques... Viendrait ensuite la reprise individuelle, d'une durée de sept jours.

La troisième étape permettrait aux joueurs de s'entraîner par petits groupes, comme c'est déjà le cas en Allemagne. Cette troisième étape devrait également durer environ sept jours. Enfin, la quatrième étape verrait le retour des joueurs et du staff technique à l'entraînement collectif. Chaque joueur devra être testé au moins une fois par semaine.

Des masques pour tous les joueurs

En plus de préciser ce plan d'action, l'AMCFP dévoile les mesures sanitaires qui devront être prise. En plus de la prise de température, il faudra "équiper tous les joueurs et le staff de masques durant toute la présence au centre d'entraînement, sauf lorsqu'un exercice physique est nécessaire". Hors entraînement, les joueurs devront garder une distance de deux mètres entre eux. Distance multipliée par deux lorsqu'ils seront en train de s'entraîner.

Et si un joueur est contaminé ? Le protocole est également dévoilé : "Isolement du joueur ou du membre du staff, gestion de la situation par le médecin du club." A noter que toute l'équipe devra être mise en quarantaine si trois joueurs ou plus sont contaminés. Toujours selon RMC, le protocole devrait être affiné avant le 11 mai, et prévoir des mesures sanitaires pour les déplacements.

