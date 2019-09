Titi d’Or et "joueur spécial" : Mais pourquoi le PSG n’a pas misé sur Adli ?

C’est tout de même un sacré clin d’œil. Jusqu’ici, la carrière de Yacine Adli se résumait à une minute sous le maillot du PSG et quelques apparitions sans frisson avec Bordeaux. On avait presque fini par oublier le plus gros investissement des nouveaux propriétaires américains depuis leur arrivée en Gironde. Arrivé sur le gong, et un peu à la surprise générale, le 31 janvier dernier à Bordeaux, Adli a coûté 5,5 millions d’euros, une petite fortune pour un club pas franchement habitué à aligner les millions. Et depuis ? Pas grand-chose.

A Amiens, mercredi, il a rappelé les immenses promesses semées avec les équipes de jeunes du PSG d’un magnifique doublé. Et ce samedi, sur les coups de 17h30, il va retrouver le Paris-Saint-Germain. Sacré clin d’œil donc. Jusqu’ici, Adli navigue, comme beaucoup de joueurs de son âge, entre les prémices d’une carrière prometteuse et les exigences du très haut niveau. Parmi la classe d’âge 2000/2001, il fut longtemps considéré comme l’un des plus doués voire le plus doué.

Yacine Adli sous le maillot de l'équipe de FranceGetty Images

"Il fait des choses que les autres ne font pas, il est spécial"

"Il fait des choses que les autres ne font pas, il est spécial", nous renseigne Lionel Rouxel qui le connait parfaitement pour le sélectionner régulièrement en équipe de France des U16 aux U20 (48 sélections en équipe de jeunes tout de même). Sosie de Rabiot pour sa tignasse bouclée, sa technique soyeuse, son parcours à Paris et son poste de milieu (quoique plus haut sur le terrain), Adli, courtisé l’an dernier par le Bayern Munich et surtout Arsenal, s’est baladé dans les différentes classes d’âge du PSG. Deux fois champion de France U17, il fut élu Titi d’Or, soit le meilleur espoir du centre de formation parisien, comme avant lui Kingsley Coman ou Jean-Kevin Augustin.

Yacine AdliGetty Images

Alors pourquoi Paris ne l’a pas conservé à une époque où le PSG se cherchait des milieux de terrain ? D’abord parce que le jeune a du tempérament. Après avoir refusé de se faire prêter, il n’est plus autorisé en décembre dernier à s’entraîner avec le groupe professionnel. "Yacine a une grosse envie de réussir et il peut être impatient à tous les niveaux", continue Rouxel. "Il a besoin de se canaliser, de prendre son temps". Ensuite, parce que Thomas Tuchel n’a jamais vraiment cru en lui. Adli s’est même retrouvé au cœur de la lutte entre Antero Henrique, qui lui a fait signer son premier contrat professionnel à 60 000 euros mensuels tout de même, et le coach allemand qui ne lui a jamais vraiment donné sa chance.

Tuchel n’en est pas fan

Comme d’autres immenses espoirs du centre de formation, Adli n’a pas eu d’autres options que de s’exiler pour grapiller des minutes. Des doutes sur sa constance, sur sa rigueur défensive, sa capacité à se faire mal et donc à percer au plus haut niveau ont acté son départ. "Il doit travailler son physique, la tactique et surtout enchainer les matches. Mais je crois en lui, en son potentiel et je suis convaincu qu’il aurait pu réussir à Paris", le défend aujourd’hui Rouxel.

Malgré un talent certain, Paris ne comptait pas sur lui et n’avait pas le temps d’attendre qu’il prouve sa capacité à épouser les exigences du très haut niveau. Bordeaux, en quête de jeunes talents prêts à exploser, s’est emparé de l’occasion. Le début de sa nouvelle histoire a débuté très timidement. Le temps de digérer le transfert et son nouvel environnement : "Il avait besoin de temps pour améliorer sa compréhension du jeu et s'inscrire dans notre modèle", détaille son coach Paulo Sousa. "C'est un joueur qui a encore une grosse marge de progression, mais il est différent des autres. Il maîtrise bien l'espace, le timing. Il est très fort pour mettre le ballon entre les lignes et nous donner de la supériorité. Il faut qu'il s'améliore encore au niveau physique, mais, ça y est, il a cette capacité à faire des différences. S'il continue, il arrivera très vite à l'élite du foot mondial."

Le match à Amiens et son somptueux doublé ont marqué son acte de naissance dans le monde professionnel. Rouxel connaît le défi qui l’attend : "Désormais tout l’enjeu pour lui est de s’installer durablement à Bordeaux et d’enchainer." Et de faire regretter au PSG son impatience.