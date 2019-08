L'Amiens SC a officialisé tôt vendredi matin l'arrivée du milieu de terrain Gaël Kakuta, qui a signé un contrat de trois ans. Il s'agit d'un retour en terre picarde pour l'international congolais de 28 ans (4 sélections), qui avait porté les couleurs amiénoises lors de la saison 2017-2018.

Le joueur formé à Lens, qui avait quitté la France dès 16 ans pour rejoindre Chelsea, avait grandement contribué au maintien de l'ASC, qui disputait alors sa première saison dans l'élite. Le chouchou du Stade de la Licorne avait notamment inscrit six buts et délivré six passes décisives en 36 apparitions en championnat.

Évoluant au Rayo Vallecano (D1 espagnole) depuis l'été dernier, le milieu devait d'ailleurs revenir à Amiens cet l'hiver mais son transfert avait capoté dans les toutes dernières minutes du mercato.

Le montant du transfert n'a pas été communiqué mais il pourrait avoisiner les trois millions d'euros selon la presse locale.

Kakuta, qui n'a pas disputé la CAN avec la République démocratique du Congo le mois dernier, est un véritable globe-trotter puisqu'il a déjà évolué dans pas moins de 12 clubs différents au cours de sa carrière : Chelsea, Fulham, Bolton, Dijon, Séville FC, Vitesse Arnhem, Lazio Rome, Rayo Vallecano, Hebei China Fortune, Deportivo La Corogne et Amiens.