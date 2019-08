L'OL n'a pas encore terminé son mercato. Et ce n'est pas la large victoire en ouverture de cette saison 2019-2020 face à Monaco (0-3) qui semble arrêter les dirigeants lyonnais. Après avoir déjà recruté cinq joueurs, deux milieux, deux défenseurs et un gardien, c'est dans le secteur offensif que la prochaine arrivée devrait avoir lieu à Lyon.

Florian Maurice, à la tête de la cellule de recrutement de l'OL, a fait de l'Angevin Jeff Reine-Adelaïde l'une de ses priorités. Selon le quotidien L'Equipe, des contacts auraient déjà été établi encore les deux clubs. Le transfert pourrait avoisiner les 20 millions d'euros. Suivi par Monaco ou encore le Bayern Munich cet été, le milieu relayeur de 21 ans, formé à Lens et Arsenal privilégierait un départ dans le Rhône cet été, en raison de la participation de l'OL à la prochaine Ligue des champions.

Un défenseur et un milieu de terrain attendus

En conférence de presse avant le match contre l'AS Monaco, l'entraineur des Gones Sylvinho avait fait le point sur le mercato de l'OL. Le Brésilien avait notamment annoncé vouloir signer encore deux joueurs. Un défenseur capable de couvrir plusieurs postes dans l'arrière garde lyonnaise et un milieu offensif. L'arrivée de Reine-Adelaïde pourrait compenser en partie le départ au Bétis Séville de Nabil Fekir et celui de Tanguy Ndombélé à Tottenham un peu plus tôt dans ce mercato. Dans le 4-3-3 mis en place par Sylvinho, l'international espoirs français serait capable de couvrir les deux postes de relayeurs.

Les dirigeants lyonnais auront ensuite un peu plus de deux semaines pour conclure leur mercato.