TRANSFERTS – Paris va bien passer à autre chose. Lors d'un entretien accordé au JDD, Leonardo a confirmé que Thiago Silva et Edinson Cavani s'apprêtaient à quitter le club. Ce sera également le cas pour Layvin Kurzawa, Eric Maxim Choupo-Moting et Thomas Meunier. le directeur sportif du PSG veut malgré tout limiter la casse en vue de la C1. Mais ce ne sera pas chose aisée.

Il n'y avait pas de suspense, alors Leonardo a pris les devants. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a acté le départ de Thiago Silva et Edinson Cavani, deux joueurs marquants de l'ère QSI, dont les baux arrivent à leur terme au 30 juin. "Oui, on arrive à la fin, a confié le Brésilien. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive." Dans la même situation contractuelle, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Eric Maxim Choupo-Moting vont également quitter le club de la capitale.

Quid de la C1 ?

Reste une problématique importante à résoudre. Le PSG va disputer le "Final 8" de la Ligue des champions en août, et s'il veut poursuivre son aventure européenne avec ces joueurs, il doit d'abord nouer un accord avec eux. Et l'acter par un avenant. Dans les colonnes du JDD, le dirigeant brésilien a confirmé cette volonté et admis que la situation était encore floue. "L'idée, c'est de poursuivre la compétition avec eux, a-t-il souligné. Mais la manière dont on peut y parvenir n'est pas encore claire", a-t-il avoué. Alors que tous ces joueurs vont négocier leur avenir sportif avec d'autres clubs, voilà Paris dans une situation très inconfortable avant la C1.

Play Icon WATCH Avec ou sans Cavani et Thiago Silva : Quel PSG en Ligue des champions cet été ? 00:03:55

