Le champion du monde semble avoir fait son choix. Nabil Fekir se dirige chaque jour un peu plus vers un départ de Lyon. Il devrait filer vers l'Espagne où il est sérieusement courtisé par Valence mais aussi le FC Séville et surtout son voisin le Betis. Selon Estadio Deportivo, les Beticos sont passés à l'action et se trouvent désormais en pole position pour recruter le milieu de terrain qui fête ses 26 ans ce jeudi.

Le quotidien sportif andalou affirme que le Betis a trouvé un accord avec Fekir en lui proposant un contrat de cinq ans avec un salaire annuel net de 3,5 millions d'euros. Le club sévillan demanderait maintenant au joueur et à son entourage de pousser pour convaincre l'OL d'accepter un transfert. Fekir qui ne s'est pas entraîné lundi et mardi, est réapparu lors de la séance collective de mercredi mais il n'exclurait pas l'idée d'un bras de fer selon Le Progrès.

Sylvinho résigné

De leur côté, les dirigeants du Betis ont déjà contacté leurs homologues rhodaniens et ont lancé les négociations avec une offre à hauteur de 22 millions d'euros en échange du joueur dont le contrat à Lyon prendra fin dans un an. L'OL n'a pas l'intention d'accepter une somme si faible pour celui qui a failli rejoindre Liverpool contre 60 millions l'été dernier. Pour le journal valencian Super Deporte, l'équipe de Jean-Michel Aulas réclame au minimum 30 millions. Les positions ne semblent pas très éloignées et le Betis devrait vite revoir sa proposition à la hausse car il espère remplir rapidement ses caisses en cédant Giovani Lo Celso contre 75 millions.

Le nouvel entraîneur lyonnais Sylvinho se prépare, lui, à voir Nabil Felkir quitter l'OL dans les prochains jours. "C'est très probable, il négocie son transfert, on ne sait pas quand on sera fixés mais, pour lui comme pour le club, le mieux serait que cela arrive le plus vite possible, a déclaré le Brésilien devant la presse. Nabil est un joueur merveilleux. Mais on ne contrôle pas".