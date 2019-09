Le PSG tient sa nouvelle doublure au poste de gardien. Le club de la capitale a annoncé dimanche l'arrivée en prêt de Sergio Rico, qui devrait en effet être numéro 2 dans la hiérarchie."Le gardien de but espagnol rejoint le club dans le cadre d'un prêt d'une saison, jusqu'au 30 juin 2020. Ce prêt est assorti d'une option d'achat", précise Paris.

Ce transfert préfigure le probable départ d'Alphonse Areola vers le Real Madrid et le recrutement du gardien madrilène Keylor Navas, dans le rôle de numéro 1. Le PSG tâtonne depuis de nombreuses années pour trouver le gardien qui lui permettra de franchir un cap en Ligue des Champions et s'apprête donc à miser sur Navas, si le transfert est confirmé.

Sergio Rico devrait quant à lui jouer le rôle de simple doublure. Ce statut confirme la stagnation de la carrière du portier de 26 ans, considéré un temps comme un candidat crédible pour garder la cage de la sélection espagnole. L'Andalou, formé au Séville FC, figurait en tant que troisième gardien parmi les 23 joueurs espagnols retenus pour l'Euro 2016 en France, où il n'avait pas disputé la moindre minute de jeu (élimination en huitièmes).

Rico sort d'une saison très difficile en Premier League

Il ne compte au total qu'une sélection, lors d'un match amical contre la Corée du Sud en 2016, et a progressivement disparu des listes. Car après avoir remporté deux Ligues Europa dans la cage sévillane (2015 et 2016), ce gardien de grande envergure (1,94m) a marqué le pas. A Séville, la presse retenait plus souvent ses bourdes que ses nombreux arrêts sur sa ligne, l'accusant de se mettre lui-même en difficulté au point de devoir réaliser des parades spectaculaires.

Résultat : le club andalou l'a poussé vers la sortie après avoir recruté le gardien tchèque Tomas Vaclik. Prêté à Fulham la saison dernière, Rico a souffert au sein d'une défense aux abois (56 buts encaissés en 29 matches de Premier League), jusqu'à la descente en deuxième division anglaise. Et cette saison, il semblait s'acheminer vers un poste de doublure de Vaclik au sein du Séville FC de Julen Lopetegui, jusqu'à cette offre inespérée du Paris SG... où il sera également numéro 2.