Un point de non-retour entre Jeff Reine-Adélaïde et l'OL semble avoir été atteint. Le milieu de terrain, qui s'est remis au début du mois de juin dernier d'une rupture des ligaments croisés, n'a pas débuté le moindre match depuis la reprise de la compétition. Et l'international Espoirs français a du mal à l'accepter. "La frustration est très présente. Je ne comprends pas ma gestion. Je me suis battu sans relâche pendant six mois suite à ma blessure, j’ai traversé des moments difficiles pour revenir le plus rapidement et surtout le plus performant possible afin d'aider le club à atteindre ses objectifs. C'est donc très frustrant de se retrouver dans une situation où tu ne joues pas", a confié l'ancien joueur du SCO auprès de RMC Sport.

C'est ainsi que le milieu de terrain, qui assure avoir discuté avec ses dirigeants sans trouver de terrain d'entente, justifie ses envies de départ. "Pour ma progression et mon épanouissement personnel, et puisque le dialogue est au point mort, je souhaite tout simplement un autre projet", a assuré l'international Espoirs à RMC. Avant de préciser que, selon lui, son statut au sein de club a changé : "J'entends dire qu'il faut que j'attende des départs pour être titulaire. Mais ce n'est pas le projet qui m'a été vendu lors de mon arrivée l’été dernier, sinon je ne pense pas que Lyon aurait mis autant d'argent pour me recruter. On m'a fait venir pour être un leader technique de cet effectif. Les choses ont changé !" Reste à savoir comment l'Olympique Lyonnais va réagir à cette sortie médiatique musclée. Avec les possibles départs d'Houssem Aouar et de Memphis Depay et Moussa Dembélé, le mercato s'annonce mouvementé chez les Gones.

Juninho n'a pas tardé à répondre à son milieu de terrain dans un entretien accordé à L'Equipe. Dans un premier temps, le directeur sportif brésilien a tenu à rappeler qu'il comprenait la position de son joueur... et qu'il le voyait rapidement revenir dans le onze de départ de l'OL. "Dans une carrière, pour tous les joueurs, ça prend un peu de temps avant de devenir une pièce indiscutable, c'est naturel. Il n'a joué que quatre mois, entre son arrivée et sa blessure. Il a été fâché, déçu ensuite, ça joue sur le moral... J'aurais préféré qu'on en parle dans mon bureau. Il a préféré faire ça publiquement mais ça ne me gêne pas du tout", a confié l'ex-idôle de Gerland.

Comment pourrait-on penser un instant à un transfert ?

Cependant, Juninho ne souhaite pas entendre parler d'un départ cet été. "Aujourd'hui, on a des discussions pour deux ou trois joueurs, mais peut-être que ça va arriver pour d'autres, il y a encore un mois de marché. Mais pour Jeff, on a investi 25 millions et on compte sur lui. Il va beaucoup nous aider. Ça ne fait même pas un an qu'il joue pour nous, comment pourrait-on penser un instant à un transfert ?". Voilà qui a le mérite d'être clair.

