La cerise sur le gâteau d'un mercato parisien animé. Le Paris Saint-Germain a officialisé la signature, sous la forme d'un prêt d'un an, de l'attaquant italien Mauro Icardi. Une option d'achat, non obligatoire selon les médias italiens, de l'ordre de 70 millions d'euros, devrait être assortie au prêt de l'ancien avant-centre de l'Inter. L'attaquant de 26 ans, deux fois meilleur buteur de Serie A, en froid avec sa direction depuis des mois à cause de problèmes contractuels concernant sa prolongation de contrat, cherchait depuis de nombreuses semaines un nouveau point de chute.

C'est donc du côté de la capitale française que l'avant-centre viendra monnayer son talent cette saison. Icardi, c'est la bonne surprise de la fin du mercato parisien. Mais surtout une belle affaire et un énorme coup de la part de Leonardo et de la direction parisienne. A ce prix-là (on parle d'une somme de 5 millions d'euros pour le prêt d'un an), difficile de trouver meilleur rapport qualité prix pour un joueur de sa trempe. Durant ce mercato estival, pendant très longtemps, le dossier Neymar monopolisait l'attention. Si le départ du Brésilien aurait constitué une énorme perte sportive pour le PSG, c'est bien dans le sens des arrivées que le PSG aura animé la fin de cette période des transferts.

" Le PSG est devenu une place forte du football international "

"Je remercie le Paris Saint-Germain pour la confiance qui m’est témoignée, a confié Mauro Icardi sur le site du PSG. Le PSG est devenu une place forte du football international, qui a attiré de très grands joueurs ces dernières années. La dynamique de performances est très forte à Paris, les ambitions sont très élevées et je suis certain que toutes les conditions sont réunies pour aller encore plus haut."

Quelques minutes plus tard le PSG a également annoncé que l'attaquant parisien Jesé était prêté au Sporting Portugal pour une saison. L'attaquant espagnol poursuit donc son tour d'Europe, après avoir été prêté successivement à Las Palmas, Stoke City et au Betis Séville. Le prêt de l'attaquant est assorti d'une option d'achat.

Icardi a prolongé son contrat avec l'Inter

Avant de s'envoler pour la capitale française, Icardi a prolongé son contrat d'un an avec l'Inter – il est désormais lié au club italien jusqu'en 2022. Cette prolongation permet aux dirigeants du club italien de pouvoir se retourner si le PSG ne lève pas l'option d'achat l'été prochain.

Mauro Icardi avec le maillot du PSGEurosport

En froid avec la direction intériste depuis le début de l'été, les Nerazzurri avaient proposé leur ancien capitaine à de nombreux autres clubs ces dernières semaines. L'AS Monaco par exemple, ces derniers jours, était toute proche d'arracher l'avant-centre à l'Inter. Mais la priorité du joueur, après avoir été de rejoindre la Juventus, semblait être ces dernières heures de rejoindre la capitale française. Si Wanda Nara, compagne et agent ultra présente du joueur assurait encore le 25 août, qu'Icardi souhaitait avant tout "rester à l'Inter", l'avenir de l'Argentin semblait bien s'écrire loin de Milan.

Cavani menacé ?

En s'offrant les services d'Icardi, les dirigeants parisiens offrent à Thomas Tuchel l'un des cinq meilleurs avant-centres du monde aujourd'hui. Et à 26 ans, l'argentin est dans la force de l'âge. Auteur de 124 buts en 219 matchs toutes compétitions confondues avec l'Inter, le joueur formé à la Sampdoria de Gênes avait été élu meilleur joueur de Serie A au terme de la saison 2017/2018.

L'arrivée de l'international argentin (8 sélections) va également rabattre les cartes dans l'attaque parisienne. Le natif de Rosario sera en concurrence directe avec Edinson Cavani pour le poste de numéro 9. A moins que Tuchel décide de changer son système de jeu pour faire évoluer ses hommes à deux pointes. Dans l'immédiat, l'arrivée de l'argentin viendra surtout renforcer une attaque parisienne démunie après les blessures de Mbappé et de Cavani. Dans tous les cas, avec Neymar, Mbappé, Di Maria, Cavani et donc désormais Icardi, l'entraineur allemand n'aura que l'embarras du choix. Un problème de riche. Et une affaire en or pour le PSG.