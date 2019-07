Alors que Neymar doit rentrer à Paris ce lundi, son clan a décidé de jouer l'apaisement. Dans l'œil du cyclone après ses déclarations polémiques du week-end, où il a qualifié la "Remontada" de 2017 de "meilleur souvenir de [sa] carrière", le Brésilien a été défendu ce lundi par son père. Dans un communiqué, publié sur Instagram, Neymar Sr a ainsi assuré que son fils "n'a jamais manqué de respect au PSG".

" Mon fils est un joueur du PSG, mais ne peut pas ignorer son histoire "

"Depuis la fin de cette rencontre jusqu'à aujourd'hui, Neymar s'est toujours souvenu de ce match comme de l'un des plus importants de sa carrière", explique le père du Parisien, en s'appuyant sur un article publié en 2017 où le joueur dit en substance la même chose qu'à Oh My Goal US ce week-end. "Attribuer cette réponse HONNÊTE ET SPONTANÉE (sic) à une provocation contre son club actuel est considéré comme une attitude mesquine, qui n'a pas d'autre intention que de chercher à créer de la controverse où il n'y en a pas", poursuit Neymar Sr.

Le père du Brésilien a également réfuté l'idée que cette déclaration polémique était liée aux envies de transfert du joueur, dont l'envie de retourner à Barcelone fait la une de tous les médias : "Pourquoi créer une polémique aujourd'hui ? Pourquoi faire de ce souvenir une provocation ? Se souvenir d'une étape importante de sa carrière ne peut pas être considéré comme de l'irrespect. Mon fils est un joueur du PSG, mais ne peut pas ignorer son histoire." Réelle volonté d'apaisement, ou communication de crise ? Les supporters parisiens jugeront.