TRANSFERTS - Le Real Madrid a annoncé, dans un court communiqué, la fin du prêt d'Alphonse Areola. Le gardien international de 27 ans revient donc au Paris Saint-Germain où il sera encore barré par Keylor Navas. Son contrat avec Paris court jusqu'en 2023.

Alphonse Areola est de retour au bercail. Son prêt d’un an sans option d’achat au Real Madrid étant arrivé à échéance, le gardien de but international français va retrouver le PSG avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2023. Le club madrilène a officialisé la nouvelle dans un communiqué publié mardi sur son site officiel. Lors de cette saison 2019-2020 si particulière en raison de son interruption due au coronavirus, il aura occupé la cage des Merengue à 9 reprises (4 matches de Liga, 3 de Coupe du Roi et 2 de Ligue des champions).

Ligue 1 Ils sont dans l'ombre mais font vivre les clubs : Bessong, l'or vert du Roudourou entre ses mains IL Y A 17 HEURES

"Le club veut remercier Areola pour son engagement, son professionnalisme et son comportement exemplaire pendant cette saison, et lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière", peut-on notamment lire dans le communiqué du Real Madrid. En forme d'hommage succinct, le texte semble fermer la porte à un éventuel nouveau prêt du joueur de 27 ans dans la capitale espagnole.

Un avenir en question

Lors de l'exercice 2019-2020, Areola a eu très peu d'occasions de se mettre en valeur dans le but madrilène. Après deux premières apparitions plutôt convaincantes sous le maillot merengue, il s'était rendu coupable d'une grossière erreur lors d'un match de Liga contre Grenade en octobre 2019. Et le retour en très grande forme de Thibault Courtois l'a par la suite contraint à s'asseoir régulièrement sur le banc.

Au PSG, l'équation n'est pas vraiment différente. En concurrence avec Kevin Trapp pendant deux saisons puis Gianluigi Buffon, Areola n'a jamais vraiment pu (su ?) s'imposer comme un numéro 1 indiscutable dans le but parisien. L'arrivée de Keylor Navas l'an dernier avait d'ailleurs entraîné son départ en prêt au Real dans un échange de bons procédés entre les deux clubs.

L'international costaricien rassure, lui, depuis son arrivée et son statut n'est pas près d'être remis en cause. Dans ces conditions, difficile d'envisager un avenir à Paris pour Areola, si ce n'est dans la peau d'une doublure. A 27 ans, il est incontestablement à un tournant de sa carrière. Pour postuler à une place en équipe de France dans la perspective de l'Euro 2021, il devra vraisemblablement jouer régulièrement. Un départ semble alors l'hypothèse la plus probable dans un club où il serait numéro 1. Pour le titi parisien, les prochaines semaines seront d'une importance cruciale.

Ligue 1 Fin de l'aventure pour Sousa à Bordeaux, Gasset devrait lui succéder HIER À 05:48