Triplé du PSG : Mbappé meilleur joueur de la 11e journée devant Icardi et Di Maria

LIGUE 1 - La domination du PSG sur le championnat commence à ressortir plus clairement dans vos votes. Pour la 11e journée, c'est un triplé parisien sur le podium du meilleur joueur du week-end : Mbappé, Icardi, Di Maria, dans cet ordre, sont récompensés pour leur prestation aboutie face à l'OM (4-0) dimanche soir. Au classement général, le Lillois Victor Osimhen est toujours en tête devant Neymar (PSG) et Benedetto. Mais derrière ça pousse avec les arrivées de Di Maria (4e), Mbappé (5e) et Icardi (10e) dans le Top 10.

Pour rappel : chaque semaine, la rédaction vous soumet une liste de 10 joueurs qui ont brillé sur les pelouses de Ligue 1. Ensuite vous votez pourles départager. Des points sont distribués aux cinq premiers (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour le 5e), ce qui nous permettra après 38 journées de décerner le trophée Eurosport.fr du meilleur joueur de la saison.

Le classement après 10 journées :

1- Victor Osimhen (Lille) 26 points

2- Neymar (PSG) 22 points

3- Dario Benedetto (OM) 20 points

4- Angel Di Maria (PSG) 18 points

5 - Islam Slimani (Monaco), Kylian Mbappé (PSG) 16 points

7 - Houssem Aouar (OL), Aleksandr Golovin (Monaco), Pablo Sarabia (PSG), Mauro Icardi (PSG) 10 points

11- Moussa Dembélé (OL) 8 points

12 - Eduardo Camavinga (Rennes), Wissam Ben Yedder (Monaco) 7 points