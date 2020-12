Le départ d'Antoine Kombouaré est celui qui, dans le fond et la forme, se rapproche le plus de celui de Tuchel. Champion d'automne lors de la saison 2011-2012, il n'avait pas grand chose à se reprocher d'un point de vue sportif. Un petit peu comme Tuchel qui, malgré une première partie de saison compliquée en Ligue 1, a réussi à redresser la barre en Ligue des champions. Et a surtout emmené les siens en finale de la plus grande des compétitions au mois d'août dernier. Mais Kombouaré, comme Tuchel, n'avait pas été choisi par le board parisien, et plus précisément par le directeur sportif Leonardo. Et, à neuf ans d'intervalle, les deux hommes n'ont pas passé l'hiver.