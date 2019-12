Entre la série de huit défaites consécutives, sa dernière place en L1 et la gronde des supporters, le TFC ne manquait pas de soucis. Pourtant cette vidéo lors du dernier match de Coupe de la Ligue a fait le buzz sur les réseaux sociaux...et provoqué une onde de choc dans le club entraîné par Antoine Kombouaré. "C'est un comportement inadmissible, a lâché le technicien dans un premier temps. Je suis très en colère. Il sera sanctionné. Lourdement. Très lourdement. Financièrement et ensuite il y a des mesures qui seront prises."

Selon plusieurs souràes, le joueur en question serait Matthieu Dossevi...promu capitaine par Kombouaré une semaine plus tôt après la blessure de l'habituel détenteur du brassard, Max-Alain Gradel. "L'image du TFC est à nouveau écornée et ce n'est pourtant pas le moment", a déclaré à l'AFP une source proche du Toulouse Football Club. Ce joueur avait pourtant été encensé par son entraîneur avant le match perdu contre Reims (0-1), samedi dernier.

"Aujourd’hui, c’est le meilleur joueur qu’on ait sur le terrain, avait notamment remarqué Antoine Kombouaré en conférence de presse. C’est celui qui tient l’équipe à bout de bras. Il a un super état d’esprit, il fait des gros matchs. C’est un leader de jeu. On est en un train de travailler avec lui pour qu’il s’exprime un peu plus. Il a la légitimité, il est respecté et apprécié." Selon certaines sources, le joueur aurait présenté ses excuses. La crise est profonde au TFC avant un déplacement samedi à Nice, déjà décisif dans la lutte pour le maintien.