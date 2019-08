Lorsque nous avons lancé un appel au témoignage sur ces "supporters de l’OM qui ne s’inquiétaient pas pour la prochaine du club" et qui "le voyaient faire mieux que la saison précédente", personne ne nous a répondu. C’est compréhensible : le club vient d’accueillir un nouvel entraîneur - André Villas-Boas - peine à avancer dans son mercato. Et pire encore, n’a pas les fonds pour recruter ce ou ces joueurs qui pourraient lui faire passer un pallier. Une ambiance morose règne chez les supporters, dépités par la tournure qu’a pris le projet sportif, dénommé "OM Champions Projet" lors du rachat du club par l'Américain Frank McCourt en octobre 2016. Du coup, nous leur avons demandé pourquoi ils n’y croyaient pas.

Frank McCourt, propriétaire de l'Olympique de MarseilleGetty Images

Et là, les langues se sont un peu plus déliées : "Les problèmes identifiés depuis deux saisons n'ont clairement pas été corrigés, se désole Philippe. Les problèmes du onze de départ étaient criants : pas de 9, des centreurs moyens, donc manque de possibilités dans le jeu, un milieu vraiment trop friable." Le supporter ne "[croit] pas à une nouvelle saison en surrégime, qui avait permis de masquer [des] limites pourtant flagrantes". En 2017-18, les Olympiens avaient fait illusion en rejouant leur première finale européenne depuis 2004, avec une finale de Ligue Europa perdue contre l'Atlético de Madrid (3-0). Leur quatrième place en championnat avait donné un goût plus amer.

Il faut dire que l’OM n’a pas vraiment convaincu ses supporters lors des matches de préparation : défaite contre Accrington (2-0), les Rangers (4-0) et Naples (0-1). Malgré des victoires contre Bordeaux (2-1), Saint-Etienne (1-2) et DC United (8-1). Plus que sur le terrain, c’est la gestion sportive du club qui désespère les suiveurs du club : la vente de Lucas Ocampos, ou encore le recrutement de Dario Benedetto, quasi trentaine et victime d'une grave blessure au genou il y a deux ans.

Vidéo - Amicaux, recrues et AVB : le bilan de la préparation de l'OM 02:07

Des PowerPoint qui ne passent pas

Et dans cette gestion sportive, la communication de la direction interpelle. Audric fait partie de ces supporters "qui ne voient pas du tout le président actuel comme un très grand président, tout le contraire". Il n’est pas le seul. Il suffit de voir les nombreux tweets sous les posts du compte officiel de l’OM qui concernent de près Eyraud. Sara se définit dans sa bio Twitter comme une "Amoureuse de l’Olympique de Marseille" et se montre encore plus critique à l’encontre de JHE : "C’est un président dont l'incompétence et la condescendance déborde de sa personne et qui ne comprend pas l’esprit de la ville, ni des supporters."

On le sait, les supporters marseillais sont exigeants, évidemment sur le plan sportif, mais aussi sur la relation qu’ils ont avec la direction. Eyraud a sûrement tenté de remettre un peu de professionnalisme dans un club qui en avait grandement besoin ces dernières années. Visiblement il ne s’y est pas pris de la bonne manière. Fidèle utilisateur de Powerpoint, le dirigeant marseillais a souvent oublié qu'il ne donnait pas cours à ses élèves de Science Po Paris dans ces moments-là. Ses limites en matière de connaissance du sport ressortent, et les supporters ne manquent pas de le signaler, surtout sur les réseaux sociaux, où chaque gaffe prend des proportions considérables.

Jacques-Henri Eyraud lors de la présentation de Valère Germain, le 26 juin 2017 à Marseille.Getty Images

Du jeu et de la passion

Étrangement, c’est peut-être même sur le plan sportif que les supporters marseillais sont les plus "optimistes"(toute proportion gardée). "Je m’attends à voir plus de jeu, et ça s’annonce bien vu les matchs amicaux (...) même si je pense qu’il va être difficile de se qualifier directement pour la Ligue des champions, car le club n’a pas les moyens pour rivaliser avec les autres clubs qui y prétendent", nous explique Adrien. Il ajoutait : "Par contre, je pense qu’il y a quelque chose à jouer dans les coupes nationales."

Arthur, lui aussi supporter, précise : "Je suis très satisfait de la venue de Benedetto. Le match contre Naples était mauvais mais il manquait Gustavo, Lopez et Thauvin, trois valeurs presque sûres." Il pointe du doigt deux bémols : "Mandanda pour moi a fait son temps, et le non-recrutement d’un latéral gauche."

Mais parce que l’OM c’est aussi beaucoup de passion, certains espèrent voir les comportements changer sur le terrain, comme Stanislas : "Ma principale attente cette année est le retour de la passion au Vélodrome. Je veux que l'on soit imprenable à domicile." Et pour lui "AVB" a une grande part de responsabilité : "J'attends du nouveau coach qu'il lance des jeunes pousses et qu'il leur inculque l'envie de se donner." Sara conclut : "A Marseille on s’embrase très vite". Dans les bons, comme dans les mauvais moments.