TRANSFERTS - Selon les informations de RMC Sport, Luis Campos, le conseiller sportif du LOSC, aurait signifié au président lillois, Gérard Lopez, qu'il souhaitait quitter le club nordiste à l'issue de la saison 2019-2020.

Une page pourrait bientôt se tourner dans l'histoire récente du LOSC. Luis Campos, le conseiller de Gérard Lopez, qui a beaucoup oeuvré dans le redressement sportif de Lille, serait sur le départ. Selon les informations de RMC Sport, le Portugais aurait assuré ce dimanche au patron des Dogues qu'il souhaitait partir. Il serait en effet mécontent de ne pas avoir été consulté par les dirigeants lillois sur l'arrêt de la L1 ou la situation actuelle de Christophe Galtier, sollicité par l'OM.

Les très belles performances du LOSC lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020 (ndlr : respectivement deuxième et quatrième de Ligue 1) sont également à mettre à l'actif de Luis Campos. En effet, l'influent conseiller sportif a réussi trois des quatre plus gros transferts de l'histoire du club nordiste : Nicolas Pépé (en direction d'Arsenal en 2019 contre 80 millions hors bonus), Rafael Leao (le Milan AC a déboursé 35 millions d'euros l'été dernier) et Thiago Mendes (le Brésilien a signé à Lyon il y a dix mois contre 25 millions d'euros). Des départs qui ont rapporté environ 140 millions d'euros dans les caisses de Lille, qui se base depuis 2017 sur une politique de trading.

Campos à Marseille ? Difficile d'y croire

Sous sa coupe, le LOSC a su flairer les bons coups lors du dernier mercato estival comme Renato Sanches, que le club nordiste a relancé, mais surtout Victor Osimhen que la direction lilloise pourrait vendre à prix d'or cet été voire dans un an. Si le départ de Luis Campos se confirmait, ce ne serait sûrement pas pour l'OM où son nom a été cité ce week-end, en même temps que Christophe Galtier.

A l'automne 2016, Jacques-Henri Eyraud l'avait taclé, les deux pieds décollés, alors que l'ex-Monégasque était proche de l'OM. "A Marseille, il y a l’esprit d’équipe, c’est-à-dire faire passer l’esprit du groupe avant ses intérêts personnels... Il est clair que pour nous rien ni personne ne pourra se sentir supérieur à l’institution OM", assurait le président marseillais. En cas de départ du LOSC, le club qui misera sur Luis Campos réalisera une très belle affaire.

