Par son talent mis au service de l'équipe, ses prestations de très haut niveau et son respect pour le club, Yoann Gourcuff sera à jamais lié aux Girondins de Bordeaux, où il a brillé entre 2008 et 2010. Alors que le club traverse une crise sportive et extra-sportive depuis plusieurs mois, il s'est engouffré jeudi dans un début de crise financière, avec le retrait de King Street.

Dimanche, Bordeaux joue un match déterminant dans la lutte pour le maintien sur la pelouse de Lorient (15 heures). Yoann Gourcuff, habitant du Morbihan, a profité du mini-stage des Girondins à Ploemeur pour venir saluer les joueurs et les membres du staff. Des images sympathiques où l'on voit notamment l'ancien Bordelais saluer Jean-Louis Gasset, Benoit Costil ou encore Jaroslav Plasil.

