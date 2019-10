Thomas Tuchel n'a pas pris de risque. Sollicités en sélection nationale, Marco Verratti et Marquinhos ne sont pas titulaires avec le PSG pour le déplacement à Nice. L'Italien et le Brésilien seront sur le banc au coup d'envoi. Tout comme Kylian Mbappé et Edinson Cavani, mais c'est moins surprenant. Les deux attaquants parisiens sont de retour de blessure et il était peu probable de les voir débuter la rencontre.

Thiago Silva, qui a joué les deux matches du Brésil face au Sénégal (1-1) et au Nigeria (1-1) avec le Brésil, sera en revanche titulaire. Le capitaine du PSG sera épaulé par Presnel Kimpembe en charnière. Abdou Diallo a été préféré à Layvin Kurzawa pour occuper le poste d'arrière gauche en l'absence de Juan Bernat, suspendu. Une fois n'est pas coutume, Paris se présentera à Nice dans un 4-4-2 avec un duo composé par Ander Herrera et Leandro Paredes à la récupération. Pablo Sarabia et Angel Di Maria animeront les couloirs derrière Mauro Icardi et Eric Maxim Choupo-Moting, associés en attaque.

Du côté de Nice, Ignatius Ganago occupera le côté droit de l'attaque en l'absence de Youcef Atal, suspendu, et d'Adam Ounas, blessé. Il sera accompagné par Kasper Dolberg et Alexis Claude-Maurice dans la ligne offensive niçoise. Patrick Vieira a opté pour un 4-3-3 avec Malang Sarr au poste d'arrière gauche et un trio formé par Pierre Lees-Melou, Wylan Cyprien et Danilo Barbosa dans l'entrejeu.