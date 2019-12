Le Buzz

Scène cocasse à Louis-II. Alors que le panneau de changement du quatrième arbitre affiche le numéro 14, Tiémoué Bakayoko se dirige vers la touche en applaudissant le public, samedi lors de la rencontre de Ligue 1 entre Monaco et Amiens (3-0). Dans sa tête, le milieu de terrain défensif de 25 ans en est convaincu : il va céder sa place.

Sauf que Bakayoko a oublié une chose : le numéro 14 de l'AS Monaco, ce n'est plus lui, mais Keita Baldé. Revenu sur le Rocher en prêt cette saison, l'international français y arbore le numéro 6. On vous laisse apprécier la réaction du joueur transféré à Chelsea contre 45 millions d'euros à l'été 2017 quand il se rend compte de son erreur...

"Redonnez-moi mon 14", a répondu Bakayoko sur Twitter au tweet de son club. Sympathique.