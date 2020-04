Football

La Ligue 1 nous manque : Voici nos 5 plus beaux souvenirs des 20 dernières années

LIGUE 1 - Pas de doute, elle nous manque à tous. Plus d'un mois après l'arrêt forcé de la Ligue 1 causée par la pandémie du coronavirus, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin ont choisi cinq souvenirs symboliques de la Ligue 1 au XXIe siècle. S'ils ne sont pas les instants les plus marquants de notre championnat, ils en disent pourtant long sur celui-ci.