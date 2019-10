Villas-Boas : "Tuchel peut inventer les choses qu’il veut avec l’effectif et les milliards qu’il a"

Marseille a sombré dans les grandes largeurs au Parc des Princes (4-0) et égalé la défaite la plus large de son histoire face au PSG (quatre buts d'écart). La faillite est immense. Mais André Villas-Boas n’a pas voulu accabler ses hommes. Bien au contraire. Fidèle à sa communication d’avant-match qui faisait de ce choc un match comme les autres - voire moins important - le technicien portugais s’est retranché derrière cet argument pour dédramatiser la situation : "C’est un match qui compte pour rien, on reste à trois points de la deuxième place, a insisté AVB. Notre championnat est un autre championnat que le leur."

Villas-Boas reste dans sa logique alors même que son équipe vient d’essuyer l’une des plus grandes humiliations de son histoire face à Paris. Et il semblerait que le coach de l’OM n’ait pas trop apprécié le discours de son homologue parisien avant la rencontre. Contrairement à AVB, Thomas Tuchel avait fait de ce rendez-vous un moment à part de la saison parisienne ("C’est un match spécial, comme un match de Ligue des champions. C’est un grand match avec une grande histoire").

"Tuchel doit se concentrer sur la Ligue des champions"

Une façon de voir les choses qui a mis à mal le plan communication de Villas-Boas et l’a passablement agacé : "Thomas Tuchel peut inventer les choses qu'il veut avec l'effectif qu'il a, les millions qu'il a et les milliards qu'il dépense." Et de conclure assez sèchement au micro de Canal Plus : "Thomas Tuchel doit se concentrer sur la Ligue des Champions."

En voulant s’en sortir par le jeu plutôt que par l’agressivité, Villas-Boas s’est complètement trompé. Mais hors de question de faire son mea culpa : "C’est moi qui ai mis la ligne (ndlr : de récupération) plus haut cette semaine mais c’est la qualité individuelle qui a fait la différence aujourd’hui, s’est-il défendu au micro de la chaîne cryptée. Ce n’est pas qu’une question d’organisation." Avant d’insister sur son mantra du soir : "La première mi-temps et le résultat, ils ne m'intéressent pas. Je garde (en tête) la deuxième mi-temps." "Vous avez vu le match, Paris joue un autre championnat", a embrayé Kevin Strootman.

Le coach phocéen n’avait visiblement pas briefé tous ses joueurs. Parce que Steve Mandanda n’a pas voulu se cacher derrière l’écart de niveau, de budget ou d’ambition des deux clubs. Le capitaine de l’OM a simplement constaté l’impuissance de ses hommes, toujours sur Canal Plus : "On n'avait pas la solution en première période. En seconde, ils ont levé le pied, donc ç'a été mieux pour nous. Mais ça prouve qu'on est encore très loin sur ce genre de match. Il va falloir travailler pour resserrer l'écart." Réduire l’écart avec le PSG ? Ce n’est visiblement pas la priorité de Villas-Boas. Est-ce que sa communication trouvera écho parmi les supporters de l’OM ? C’est loin d’être certain.