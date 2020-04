Wanda Nara répond à Maxi Lopez : "A Paris, tous les joueurs sont repartis dans leur pays"

Après l'attaque, la riposte. La semaine passée, Maxi Lopez, ex-attaquant notamment du Barça et désormais à Crotone (Serie B), avait publié un long message sur les réseaux sociaux où il s'en prenait à Wanda Nara, son ex-femme et mère de ses trois enfants. Le motif ? La désormais compagne de Mauro Icardi, avec qui elle a eu deux nouveaux enfants, est repartie du côté de Côme, en Lombardie (Italie), avec toute sa troupe. Et ce malgré le confinement imposé par la France et l'Italie.

"Je voudrais savoir pour quelle raison tu brises la quarantaine d’une pandémie mondiale, dans laquelle tout le monde est prié de ne pas sortir et pourquoi tu exposes nos enfants à un voyage d’un pays à l’autre ? Tu as emmené nos enfants à l'épicentre de la pandémie", écrivait notamment le buteur de 35 ans. Après plusieurs jours de silence, Wanda Nara a décidé de lui répondre, cette semaine, dans les colonnes du magazine italien "Chi".

" On a décidé de rentrer après avoir consulté un pédiatre "

"Maxi sait très bien où on habite : je ne suis pas à Côme, mais dans un village tout proche où il y a très peu de cas positifs, assure-t-elle. C'est ici qu'il y a ma maison, la mienne, alors que je devais laisser celle que je loue à Paris. Le contrat expirait. On a décidé de rentrer après avoir consulté un pédiatre, un médecin en première ligne avec qui je parle tous les jours."

Ensuite, Wanda Nara a expliqué que plusieurs joueurs du PSG étaient repartis "dans leur pays". "Avec Mauro, nous sommes italiens. S'il m'arrive quelque chose, je préfère être ici, chez moi. L'Italie, c'est mon pays, celui qui m'a donné des belles choses. Et à nous aussi (...) J'aurais pu prendre un avion privé pour aller en Argentine. Mais nous avons pris deux voitures depuis Paris, la mienne et celle de Mauro. On a fait 750 kilomètres et neuf heures et demi de voyage. C'était plus risqué d'aller en Argentine", conclut-elle.