Après de très longues négociations, au cours desquelles Wesley Saïd n'avait pas hésité à se mettre en grève de l'entraînement, Dijon et Toulouse ont trouvé un accord compris entre 7,5 et 8 millions d'euros selon plusieurs sources concordantes. Un investissement qui fait de l'ancien international Espoirs le joueur le plus cher de l'histoire du TFC. Formé à Rennes, qui devrait percevoir un pourcentage sur ce transfert, Wesley Saïd (1m71, 70 kg) a disputé 95 matches de L1 et inscrit 17 buts dont 4 en 34 matchs la saison dernière.

Il pourrait débuter avec sa nouvelle équipe lors de la première journée de L1 qui verra le TFC se déplacer à Brest le samedi 10 août. Saïd est la cinquième recrue des Violets après le défenseur uruguayen Agustin Rogel (Samara, RUS), l'attaquant grec Efthymios Koulouris (PAOK Salonique, GRE) et les deux milieux de terrain français, William Vainqueur, prêté par le club turc d'Antalyaspor, et Jean-Victor Makengo, prêté par Nice.