Yun Il-Lok, la nouvelle recrue sud-coréenne de Montpellier

L'attaquant international (8 sélections) évoluait jusqu'ici au Japon. A Yokohama Marinos, plus précisément, depuis 2018 après avoir joué durant quatre saisons au FC Séoul (2013-2017). La saison passée, le joueur de 27 ans a été prêté au club sud-coréen Jeju United où il a inscrit 11 buts. Montpellier avait dans un premier temps comme priorité d'engager l'international ivoirien Roger Assalé (26 ans, 20 sélections) mais les négociations avec les Youngs Boys Berne (Suisse) n'ont pas abouti.

Yun Il-Lok est le second joueur asiatique à porter les couleurs du club héraultais après le Japonais Nozomi Hiroyama (2003-2004). "C'est notre premier Sud-Coréen et j'espère qu'il va apporter un plus à l'équipe. On souhaitait un attaquant supplémentaire, maintenant on l'a. A lui de bien travailler et je souhaite que tout se passe bien", a déclaré Laurent Nicollin sur le site officiel du MHSC.