Zubizarreta et l'OM, ça sent la fin

Andoni Zubizarreta va-t-il rester encore longtemps à l'OM ? Selon L'Equipe, il peut préparer ses valises. Ses jours sur la Canebière sont en effet comptés. Le board américain songerait à se séparer de son directeur sportif. Et aurait même déjà commencé à discuter pour mettre un terme à leur collaboration. La raison ? Le mercato estival des Olympiens qui n'a pas été du goût de Frank McCourt, le propriétaire du club.

Si Rudi Garcia a longtemps tenu à avoir son mot à dire sur le recrutement ce qui réduisait le rôle de l'ancien gardien de but du FC Barcelone, le dernier marché des transferts a laissé songeur sur l'impact de l'Espagnol. Le directeur sportif, arrivé également en 2016, devait notamment trouver des solutions pour réduire la masse salariale olympienne et se séparer de certains salaires du club.

Or si Lucas Ocampos, Clinton N'jie ou encore Luiz Gustavo et Adil Rami ont quitté le navire alors que Mario Balotelli a aussi changé d'air, ce mercato n'a pas été à la hauteur des attentes. Et comme le souligne le quotidien sportif, son manque d'influence dans les dossiers principaux au rang des arrivées laisse aussi songeur. De quoi donner envie à McCourt de changer d'option pour le poste de directeur sportif.