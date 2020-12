RENNES - FC METZ : 1-0

Un but de Clément Grenier sur une belle frappe (52e) a suffi aux Rennais. Face à Metz, les Bretons s'offrent ainsi une quatrième victoire de rang en championnat pour confirmer leur renouveau après leur élimination en Ligue des champions. Les Rouge et Noir reviennent provisoirement à deux points de Lille (1er). Après deux succès, Metz se prend de son côté les pieds dans le tapis, sans avoir démérité.

Ce que l'on retient : La série des Rennais qui terminent l'année 2020 en beauté.

BORDEAUX - REIMS : 1-3

Malgré un bon Hatem Ben Arfa, Bordeaux continue de jouer aux montagnes russes. Battus contre Saint-Etienne (0-2) il y a une semaine, vainqueurs à Strasbourg dimanche (0-2), les Girondins ont rechuté sur leur pelouse contre des Rémois très bien rentrés dans leur match. Yunis Abdelhamid a fêté sa 100e en Ligue 1 d’un but de la tête sur corner (0-1, 15e), avant que Boulaye Dia ne fasse le break trois minutes plus tard en opportuniste (0-2, 18e). On a cru, un temps, que le 10e but cette saison de l’attaquant champenois ne suffirait pas, puisque Hwang Ui-jo a réduit le score après un énorme raté (1-2, 73e) avant que les Girondins ne se mettent à pousser. Mais cela n’a pas suffi et Marshall Munetsi a même tué le suspense en fin de rencontre, d’une frappe déviée (1-3, 89e), sur un service de Dia.

Ce qu’on en retient : L’énorme influence de Dia à Reims.

RC LENS - BREST : 2-1

Deux des équipes les plus séduisantes de cette première partie de saison s’affrontaient dans le Nord. Et ce sont les Sang et Or qui ont décroché la palme de la formation la plus surprenante de ces 17 premières journées. Très agressifs d’entrée, comme à leur habitude, les locaux ont rapidement fait la différence grâce à un très bon Arnaud Kalimuendo. L’attaquant prêté par le PSG a ouvert le score de la tête (1-0, 11e), avant d’obtenir le penalty du break, transformé par Florian Sotoca (2-0, 34e). Ce même Sotoca aurait pu aggraver le score dans un second acte plus calme, alors qu’en face, le duo Mounié-Cardona a trop peu pesé. Ce dernier a toutefois obtenu un penalty transformé par Gaëtan Charbonnier en toute fin de rencontre (2-1, 94e). Insuffisant pour rêver à un retour. Mauvaise nouvelle de la soirée pour les Lensois : la sortie sur blessure de leur portier Jean-Louis Leca.

Ce qu’on en retient : Lens est largement à sa place dans la première partie de tableau.

OGN NICE - FC LORIENT : 2-2

Nice pensait avoir fait le plus dur. Grâce à des buts de Jordan Lotomba (1-0, 18e) et Jeff Reine-Adelaide (2-0, 34e), les Aiglons semblaient filer vers la victoire. Mais quatre jours après leur claque contre Lyon (1-4), ils ont affiché un visage bien terne, sans idée. Et alors que Lorient a accumulé les tentatives, les Merlus ont été récompensés de leurs efforts. Terem Moffi (1-2, 49e) a d'abord réduit l'écart. Et après l'expulsion de Robson Bambu (80e), Adrian Grbic a offert le point du nul aux Lorientais sur penalty (2-2, 82e). Après deux revers, les Morbihannais stoppent logiquement leur série noire.

Ce que l'on retient : Le manque d’idée des Niçois.

NIMES - DIJON FCO : 1-3

Malheur au vaincu ! Pour leur dernier match de 2020, Nîmes et Dijon avaient rendez-vous pour un duel des cancres. Et sur une pelouse du stade des Costières proche de l’impraticable, ce sont les hommes de David Linares qui ont eu le dernier mot (1-3). Pourtant, les Crocos ont inscrit le premier but, par l’intermédiaire de Mattéo Ahlinvi, d’une belle frappe depuis l’entrée de la surface (31e). Mais tout a basculé en moins de deux minutes. Alors que Konaté venait d’égaliser d’une tête au premier poteau (74e), Miguel a été expulsé pour un tacle glissé très en retard au milieu de terrain (75e). La suite ? Deux buts supplémentaires, de Mama Baldé (76e) et Konaté (90e+4), profitant pleinement de la supériorité numérique dijonnaise pour remporter une deuxième victoire cette saison. Mais surtout, offrir la dernière place de Ligue 1 à leur victime du soir en guise de cadeau de Noël.

Ce que l'on en retient : Il est de faire un break pour les Crocodiles...

