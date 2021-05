Ce n’est pas le domino le plus attendu à tomber dans la foulée de la prolongation de Neymar . Mais c’est tout de même une nouvelle importante pour le PSG. Selon L’Equipe ce dimanche , la direction parisienne a trouvé un accord avec Julian Draxler pour étendre l’engagement du milieu allemand jusqu’en 2024. L’ancien joueur de Schalke 04 et de Wolfsburg a rejoint la capitale française en janvier 2017 et est sous contrat jusqu'en juin 2021.

Draxler avait été recruté contre 36 millions d'euros, lors du mercato hivernal de la saison 2016-2017 donc. Il n'a depuis jamais pris la stature d'un cadre, mais réalise un exercice 2020-2021 intéressant. Surtout depuis que Mauricio Pochettino a pris les commandes de l'équipe parisienne, en janvier dernier. Le technicien argentin ne serait d'ailleurs pas étranger à sa prolongation.

Draxler, pas totalement satisfait : "On n’a pas maîtrisé tout le match"

Le Bayern lui aurait proposé un meilleur salaire

Toujours d'après nos confrères de L'Equipe, Draxler espérait ne prolonger "que" de deux ans, et a consenti une baisse de son salaire (plus de 7M€ brut par an, en l'état). Le tout alors que le Bayern Munich était prêt a lui offrir des revenus supérieurs, selon nos confrères, qui évoquent également des touches en Premier League et en Serie A.

Ces dernières semaines, le PSG a prolongé les contrats d'Angel Di Maria (jusqu'en 2022), de Juan Bernat,(2025), de Keylor Navas (2024), puis de Neymar ce samedi (2025) en attendant d'officialiser le nouveau contrat de Draxler. Mais c'est sans doute le dossier le plus chaud du mercato parisien qui reste en suspens : celui de Kylian Mbappé, lié à Paris jusqu'en 2022.

