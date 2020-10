Nouvel épisode dans le conflit qui oppose la LFP à Mediapro. Les clubs français ont validé lundi en Assemblée générale la souscription d'un prêt de 112 millions d'euros par la Ligue de football professionnel afin de faire face au non-versement en octobre des droits TV par le diffuseur sino-espagnol, a-t-on appris de sources proches des délibérations. Convoquée à la hâte, l'AG rassemblant les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que les "familles" du football (entraîneurs, joueurs, médecins, etc.) " s'est déroulée dans la sérénité et l'unité ", a commenté un participant auprès de l'AFP. La souscription du prêt a été validée " à l'unanimité " des personnes présentes, a-t-il précisé, une information confirmée par une autre source proche des débats.

Le principe d'un prêt avait été acté jeudi par le Conseil d'administration de la LFP pour trouver une solution à court terme face à l'échéance non payée aux clubs, dont les droits TV sont la principale source de revenus (36% pour la L1 en 2018-19 selon la DNCG, gendarme financier du foot français). Détenteur de la majeure partie des droits de la L1 et la L2 sur la période 2020-2024 (8 matches sur 10) pour plus de 800 millions d'euros par an, le groupe sino-espagnol Mediapro est en retard sur le paiement d'échéances dues en octobre, estimées par L'Equipe à 172 millions d'euros.