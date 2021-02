Blessé dimanche soir lors du choc contre le PSG, Alvaro Gonzalez a envoyé lundi un message rassurant sur les réseaux sociaux, dans lequel il assure que son genou va " très, très bien ". " Merci à tous pour vos messages d'appui. Je vais bien, mon genou va bien, ce n'est pas grave. On va travailler pour être prêt le plus tôt possible ", explique Alvaro en français dans une courte vidéo postée sur Twitter.

"Merci aussi à tous ceux qui me souhaitent du mal et désolé parce qu'Alvaro, il est fort. Et je vais revenir le plus tôt possible", a-t-il ajouté. Le défenseur espagnol de l'OM s'est blessé lors d'un duel à la course avec Neymar. Les images télévisées ont fait penser à une entorse du genou et Nasser Larguet, l'entraîneur intérimaire de l'OM, a déclaré dimanche soir qu'une IRM était programmée lundi matin. L'OM n'a de son côté pas encore communiqué sur la gravité de la blessure d'Alvaro.