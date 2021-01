Outre la prestation d'ensemble, André Villas-Boas aurait été très remonté contre ses cadres, notamment Florian Thauvin, qui a manqué un penalty, et Dimitri Payet, sortis peu après l'heure de jeu. Avant de s'en prendre frontalement au groupe marseillais, Jacques-Henri Eyraud , qui a dénoncé un " match pathétique " et des joueurs "indignes " du maillot marseillais, s'était entretenu avec André Villas-Boas. Le manque d'implication de certains joueurs et la fin de contrat de Florian Thauvin ou Jordan Amavi en juin prochain auraient été au centre des débats.

Interrogé sur le sujet lundi en conférence de presse, André Villas-Boas ne s'est pas trop étendu. "Ce n’est pas le moment. Ce sujet et ces discussions doivent se dérouler quand on est dans une bonne période, et ce n’est pas le cas. Ça ne me préoccupe pas. Si on arrive à la fin, on arrive à la fin ! Je suis pour ma part concentré à 100% sur l’OM, jusqu’en juin." Outre le dossier Florian Thauvin, la prolongation de contrat d'AVB devrait aussi animer l'actualité marseillaise lors des prochaines semaines.