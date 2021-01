C'était une action anodine, comme on en voit toutes les semaines sur les pelouses de Ligue 1. 74e minute : Wissam Ben Yedder est lancé sur le côté gauche. Valère Germain, entré en jeu vingt minutes après l'égalisation monégasque, se lance à sa poursuite avec énergie et accompagne l'attaquant près du poteau de corner. Le ballon échappe au buteur de l'ASM et file derrière la ligne.